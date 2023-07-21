На Кубани мужчина из ревности убил подругу

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Туапсинский городской суд вынес приговор мужчине, который из ревности убил свою подругу и ранил знакомого, сообщает «Кубанские новости».
Убийство произошло вечером 1 ноября 2022 года. В Туапсе 43-летний местный житель из ревности убил свою подругу, а затем ранил ее знакомого. Женщина скончалась на месте, а мужчина, с ножевыми ранениями на шее, смог сбежать и выжил.
Подсудимый сознался в преступлении.
Сегодня суд вынес убийце приговор. Ближайшие 15 лет он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.
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Подсудимый сознался в преступлении.
Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.
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Евгения Парфентьева