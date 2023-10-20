На Кубани наказали сотрудников спецшколы, в которой ребенок потерял селезёнку

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В Краснодарском крае шесть сотрудников спецшколы получили дисциплинарные взыскания, после того их ученик потерял селезенку в драке, об этом сообщили в прокуратуре по региону.
По информации СМИ, происшествие случилось в середине сентября в специальном учебно-воспитательном учреждении в станице Переясловская.
Между двумя подростками произошла ссора, в результате которой 16-летний ученик нанёс 15-летнему травму живота. Пострадавшего доставили в больницу, где ему пришлось удалить селезенку.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровья несовершеннолетнему. Подозреваемый находится в СИЗО с 16 сентября.
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Между двумя подростками произошла ссора, в результате которой 16-летний ученик нанёс 15-летнему травму живота. Пострадавшего доставили в больницу, где ему пришлось удалить селезенку.
«В адрес директора учреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства и недопущению их впредь. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, шесть сотрудников учреждения привлечены к различным видам дисциплинарного взыскания», - прокомментировали ситуацию в прокуратуре.
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Евгения Парфентьева