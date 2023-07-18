Пропавшая в Ростовской области девочка найдена живой

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Шестилетняя девочка Алиса Белая, которая пропала днем 18 июля в городе Шахты Ростовской области, нашлась. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
О том, что ребёнка нашли и с ней все в порядке местным жителям сообщили сотрудники полиции. Информацию об этом подтвердили и родственники Алисы.
Мужчина, который увёл девочку, также найден. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что по ранее поступившей информации, пока родители одевали трёхлетнего брата девочки, к ребёнку подошёл мужчина и увёл в неизвестном направлении. Последний раз до этого Алису видели с незнакомцем в магазине «Господин Ростов», Себе мужчина купил пиво, а девочке сладости.
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Артем Путинцев