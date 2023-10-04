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На Кубани пенсионер забил кувалдой восьмилетнюю девочку

СК: На Кубани раскрыли убийство восьмилетней девочки по надписям на зданиях
04 октября 2023, 15:55
Фото: iStock/Pawel Kajak

Фото: iStock/Pawel Kajak

Житель станицы Ленинградская Николай Мишин получил 11 лет лишения свободы за убийство восьмилетней девочки, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Восьмилетняя девочка пропала еще в 2016 году в посёлке Звезда Ленинградского района. Её поиски не дали результатов, однако,3,5 года спустя, в посёлке начали появляться непонятные надписи на стенах. Полиция обследовала помеченные места и обнаружила там останки ребенка.

Выяснилось, что 66-летний Мишин до смерти забил ребенка кувалдой за то, что она бегала к нему во двор и отвлекала его. Труп девочки он закопал в поле, а затем растащил её останки по станице, подписав места захоронения.


В июле 2023 года коллегия присяжных признала Мишина виновным в совершенном преступлении. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

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В Волоколамске спасли енотовидную собаку, просидевшую в колодце три дня
04 октября 2023, 16:03

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса достали дикую енотовидную собаку, которая провалилась в водопроводный колодец и просидела там три дня. Инцидент произошёл в деревне Гарутино Волоколамского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую диспетчерскую службу «Система-112» обратились местные жители, которые нескольких дней видели животное в гидротехническом сооружении. Люди не решились вызволять дикое животное самостоятельно, опасаясь его агрессии.  

Оперативно прибыв на место вызова, спасатели соорудили петлю из спасательной верёвки и, надев защитные краги, аккуратно вытащили дикого зверя из колодца. Оказавшись на воле, животное убежал в лес.

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#безопасность
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Молодую мать обнаружили мертвой на даче в Свердловской области
04 октября 2023, 14:44

Фото: iStock/gorodenkoff

Молодую мать обнаружили мертвой на собственной даче в Свердловской области, сообщает E1.RU.
Трагедия произошла неподалеку от города Богданович. 

«Она поругалась с мужем. Я не знаю, что он ей там сказал, она уехала на дачу. Сказала, что поехала топить баню. И там ее обнаружили», - заявила изданию подруга погибшей. 

Близкие женщины рассказали, что у неё остался десятимесячный сын. Она не могла забеременеть около десяти лет и очень люди своего долгожданного ребенка. Сейчас мальчик находится у бабушки, при этом, об отце в СМИ ничего не уточнили.

В настоящий момент в загадочной смерти свердловчанки разбирается полиция. 

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#трагедия
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#мальчик
#смерть
#дача
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Волочкова, в шпагате, осквернила символ воинской славы России
Волочковой грозит до 3 лет заключения за осквернение символов воинской славы РФ
04 октября 2023, 14:19

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Анастасии Волочковой грозит до 3 лет лишения свободы за осквернение символов воинской славы России, сообщает Telegram-канал SHOT.
Звезда российского балета опубликовала в социальных сетях фото, на которых она, в полушпагате, закидывает ногу на советский истребитель Ла-5, как отметили в СМИ, этот вид авиации применялся в самые тяжелые периоды Великой Отечественной войны. Также, именно этот истребитель использовался в фильмах «Два капитана», «Они сражались за Родину», «Небо Москвы» и многих других кино о войне.

Подобным поведением возмутились подписчики Волочковой и написали на неё заявление в полицию. 

Добила балерина свою аудиторию подписав пост - «Ни дня без движухи».

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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#балет
#война
#фото
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В Москве раскрыли убийство 26-летней давности
МВД: В Москве задержали подозреваемых в убийстве женщины в июне 1997 года
04 октября 2023, 13:51

Фото: iStock/tanawit sabprasan

В Москве раскрыли убийство женщины, которое произошло в июне 1997 года, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, в июне 1997 года на чердаке одной из многоэтажек района Перово было обнаружено тело женщины со множественными колото-резанными ранами. Тогда разыскать преступников не удалось, однако, 26 лет спустя, сотрудники полиции провели ряд молекулярно-генетических экспертизы, результаты которых позволили определить предполагаемых преступников.

Двоих мужчин задержали в Московской области. Отмечается, что на момент совершения преступления им было около 18-19 лет, свою вину они признали.

​В настоящий момент в деле об убийстве ведутся следственные действия.

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#женщины
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#убийство
#мвд
#москва
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Стали известны подробности разбойного нападения на водителя Mercedes в Москве
РИА Новости: установлено, что на водителя Mercedes в Москве напали трое мужчин
04 октября 2023, 12:12

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Источник из правоохранительных органов в беседе с РИА Новости сообщил о новых подробностях разбойного нападения на водителя Mercedes в Москве.
Ранее пресс-служба московского главка МВД РФ сообщила, что на светофоре на Донецкой улице в районе Марьино налётчики выскочили из автомобиля Infinity и напали на водителя автомобиля Mercedes. Уточняется, что они разбили стекло и выстрелили в водителя, после чего украли из машины крупную сумму денег.

По предварительным данным, налёт совершили трое мужчин, которые разбили стекло автомобиля топором и хоккейной клюшкой, а потом похитили 30 млн рублей, которые находились в сумке раненного водителя. 

Также предварительно удалось установить личность владельца авто, на котором установлены армянские госномера. 

В настоящее время пострадавший водитель находится в больнице.

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#деньги
#автомобили
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В Подмосковье мать с дочкой получили токсиноинфекцию от еды из «Дикси»
Mash: в Подмосковье мать в дочкой отравились куриными шариками из «Дикси»
04 октября 2023, 10:56

Фото: iStock/FotoDuets

В подмосковном Клину мать с пятилетней дочкой потеряли сознание после съеденных куриных шариков из супермаркета «Дикси». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что сначала сознание потеряла девочка. Мать сразу же вызвала скорую, однако открыла дверь врачам уже из последних сил – она тоже потеряла сознание. В итоге их отвезли в больницу.

После осмотра врачей, им была диагностирована пищевая токсиноинфекция. Вскоре мать с дочкой пришли в сознание, поэтому дальнейшая помощь врачей им не потребовалась.

Они рассказали, что почувствовали недомогание после того, как съели куриные шарики, купленные в супермаркете «Дикси», расположенном у вокзала в Клину. 

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#отравление
#больница
#подмосковье
#супермаркет
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В Алтайском крае ФСБ задержало мужчину за подготовку теракта в интересах Украины
04 октября 2023, 06:45

Фото: iStock/irene_rebrova

УФСБ России по Алтайскому краю задержало мужчину, который прибыл в этот регион, чтобы совершить теракт «по заданию запрещенной проукраинской террористической организации». Об этом сообщила пресс-служба краевого управления ФСБ.
По сведениям оперативников, 35-летний уроженец Челябинской области должен был с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) взорвать здание администрации города Рубцовска.

При обыске в съемной квартире задержанного были найдены компоненты и химические вещества для изготовления СВУ, а также уже созданную кустарным способом взрывчатку массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Мужчину задержали в результате операции, совместно разработанной и проведённой сотрудниками управлений ФСБ России по Алтайскому краю и Челябинской области. Сейчас он арестован, на него возбуждено возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на совершение террористического акта» и «незаконное хранение взрывчатых веществ» и предъявлены соответствующие обвинения.

Ранее УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщило об аресте мужчины, который подозревается в государственной измене.

Житель Краснодара решил попасть на территорию Украины через административную границу между Крымом и Херсонской областью в обход пограничной службы с целью присоединения к ВСУ. 22-летнего мужчину задержали.

Краснодарцу выдвинули обвинения по статье о приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника. Мужчину арестовали на два месяца.

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#фсб
#теракт
#задержание
#украина
#алтай
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В Красноярске ликвидировали пожар на алюминиевом заводе «Русала»
04 октября 2023, 06:28

Фото: Фотобанк Московской области

В Красноярске на алюминиевом заводе «Русала» загорелся трансформатор на площади 50 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС.
В пресс-службе «Русала» проинформировали, что в настоящее время пожар потушен.

«Поступило сообщение о пожаре на территории завода КРАЗ. Загорелся трансформатор на площади 50 квадратных метров», — цитирует агентство сообщение МЧС.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

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#мчс
#пожар
#происшествия
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Богомаз: В Брянской области сбит украинский беспилотник
04 октября 2023, 06:27

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Даничев

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Вечером 3 октября Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило о том, что российские системы ПВО сбили два снаряда РСЗО и украинский беспилотник в Белгородской области.

При этом, ранее стало известно, что российские силы ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Черным морем у берегов Крыма. Отмечается, что ракету сбили над северо-западной частью акватории Черного моря.

Ранее Следственный комитет России (СКР) заочно выдвинул обвинения в совершении террористических актов на территории РФ представителям высшего военного руководства Украины, в том числе главе Главного управления разведки министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку и  командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе.

По данным следствия, эти люди причастны к организации и совершению более ста ударов БПЛА по Москве и Подмосковью, Крыму и Севастополю, Белгородской, Ростовской, Брянской областям и другим регионам РФ за период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.

Удары по пограничным территориям России стали ответом властей Украины на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#брянск
#бпла
#украина
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