На Кубани пенсионер забил кувалдой восьмилетнюю девочку

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Житель станицы Ленинградская Николай Мишин получил 11 лет лишения свободы за убийство восьмилетней девочки, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Восьмилетняя девочка пропала еще в 2016 году в посёлке Звезда Ленинградского района. Её поиски не дали результатов, однако,3,5 года спустя, в посёлке начали появляться непонятные надписи на стенах. Полиция обследовала помеченные места и обнаружила там останки ребенка.
Выяснилось, что 66-летний Мишин до смерти забил ребенка кувалдой за то, что она бегала к нему во двор и отвлекала его. Труп девочки он закопал в поле, а затем растащил её останки по станице, подписав места захоронения.
В июле 2023 года коллегия присяжных признала Мишина виновным в совершенном преступлении. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год.
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Выяснилось, что 66-летний Мишин до смерти забил ребенка кувалдой за то, что она бегала к нему во двор и отвлекала его. Труп девочки он закопал в поле, а затем растащил её останки по станице, подписав места захоронения.
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Евгения Парфентьева