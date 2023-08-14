На Кубани потерпел крушение военный самолет Л-39

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Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, самолет потерпел крушение в черте аэродрома, при заходе на посадку. Разрушений на земле нет, причины падения воздушного судна устанавливаются.
Предварительно, один из членов экипажа погиб.
Напомним, 12 августа в Калининградской области во время проведения учебно-тренировочного полёта потерпел крушение самолёт Су-30. Самолёт рухнул в безлюдной местности, все члены экипажа погибли. По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.
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Евгения Парфентьева