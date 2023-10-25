На Кубани пропавшего двухлетнего мальчика нашли в компании неизвестной женщины

Фото: iStock/artolympic
Двухлетнего мальчика, который пропал в Краснодаре 24 октября, нашли в сопровождении посторонней женщины. Полиция начала проверку, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД.
«Сотрудники краснодарской полиции, изучив записи с камер видеонаблюдения, установив маршрут и направление движения ребенка, на улице 40-летия Победы выявили несовершеннолетнего в сопровождении посторонней для него женщины. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в том числе устанавливаются мотивы действий гражданки», — проинформировали правоохранители.
Читайте также:
Под Волгоградом хирург обматерил пациентку, а затем стал звонить ей с угрозами
Два человека заживо сгорели при ДТП на трассе в Татарстане
В Серпухове решают судьбу разбежавшихся по округе свиней умершего фермера
Диана Аванесян