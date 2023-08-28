На Кубани пьяный участковый устроил смертельное ДТП

Фото: iStock/Bilanol
В Краснодарском крае пьяный участковый выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем, в результате ДТП погиб человек, еще четверо получили различные травмы. Об этом сообщает краевая прокуратура.
«В субботу на автомобильной дороге между станицей Голубицкой и поселком Пересыпь Темрюкского района участковый уполномоченный полиции на личной машине "Лада Приора" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Лада Ларгус"», - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, в результате ДТП погиб пассажир автомобиля пьяного участкового. При этом водитель и три пассажира другого автомобиля получили различные травмы.
Читайте также:
В результате аварии в Троицком округе Москвы пострадали шестеро детей
Россиянка на автомобиле сбила медведя
В Ленобласти водитель Porshe выехал на тротуар и сбил человека
Элина Позднякова