На Кубани ребенку оторвало пальцы гранатой, которую отец хранили 25 лет

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В Краснодарском крае ребенку оторвало пальцы гранатой, которую его отец хранил 25 лет, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру и объединенную пресс-службу судов региона.
Происшествие случилось в городе Славянск-на-Кубани.
Роковой запал от гранаты привез брат отца из Чеченской Республики еще 25 лет назад. Все это время мужчина хранил её дома.
Несовершеннолетний обнаружил гранату в отцовской тумбочке, вынес во двор, чтобы поиграть и сорвал чеку. В результате, мальчик лишился двух пальцев на руке.
На мужчину завели уголовное дело по статьям «Незаконные хранение основных частей боеприпасов» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
Суд Краснодарского края назначил мужчине шесть лет условного наказания, а также штраф размером в десять тысяч рублей.
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Роковой запал от гранаты привез брат отца из Чеченской Республики еще 25 лет назад. Все это время мужчина хранил её дома.
На мужчину завели уголовное дело по статьям «Незаконные хранение основных частей боеприпасов» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
Суд Краснодарского края назначил мужчине шесть лет условного наказания, а также штраф размером в десять тысяч рублей.
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Евгения Парфентьева