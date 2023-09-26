На Кубани учителю дали 12 лет тюрьмы за передачу подросткам наркотиков

«С 22 по 24 сентября информация о большей части пожаров в Виноградовском, Дмитровском, Подольском лесничествах и лесничестве „Русский лес“ поступила от местного населения, часть пожаров (Истринском, Луховицком и Шатурском лесничествах была зафиксирована с помощью системы видеомониторинга Комитета лесного хозяйства Московской области. Самые крупные возгорания были обнаружены сотрудниками лесной охраны в ходе наземного патрулирования на территории Звенигородского лесничества (1,9 га) в километре от деревни Новый городок Одинцовского городского округа и летчиком-наблюдателем в 4 километрах от деревни Новониколаевка Орехово-Зуевского городского округа на территории Орехово-Зуевского лесничества», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.