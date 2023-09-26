На Кубани учителю дали 12 лет тюрьмы за передачу подросткам наркотиков

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«Прокурор Кореновского района поддержал государственное обвинение в отношении 36-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении двух преступлений по пунктам «а, б» ч. 3 ст. 230 (склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств, что повлекло тяжкие последствия) УК РФ. Ему назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — цитирует агентство сообщение ведомства.
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