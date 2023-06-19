На Кубани возбудили уголовное дело после того, как мальчик получил травму из-за опрокидывания батута

Фото: Фотобанк Московской области
По данным следствия, батут перевернулся из-за плохих погодных условий
В Краснодарском крае следователи возбудили уголовное дело после того, как в станице Динской мальчик получил травму из-за опрокинувшегося батута. Об этом сообщается на официальном сайте регионального Следственного комитета.
По версии следствия, мальчик вместе с мамой находился на территории базы отдыха «Андреевский парк» и в какой-то момент отправился прыгать на одном из четырех батутов. После того, как из-за плохих погодных условий батут перевернулся, ребенок получил травмы.
Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом по части первой статьи 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Санкт-Петербурге полицейский на электросамокате сломал ребенку челюсть. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
По версии следствия, мальчик вместе с мамой находился на территории базы отдыха «Андреевский парк» и в какой-то момент отправился прыгать на одном из четырех батутов. После того, как из-за плохих погодных условий батут перевернулся, ребенок получил травмы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Санкт-Петербурге полицейский на электросамокате сломал ребенку челюсть. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Артем Путинцев