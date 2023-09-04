На Кубани задержали россиянина, который стоял с расстегнутой ширинкой перед незнакомой девочкой

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На кадрах, которые публикует Telegram-канал Kub Mash видно, что две женщины заметили незнакомого мужчину азиатской внешности, который стоит перед двумя маленькими девочками, прикрываясь пакетом. Женщины окрикнули его, спугнули, и он развернулся, забыв, что стоит с расстегнутой ширинкой.
«В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка. Мужчина задержан, устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение», - прокомментировали ситуацию в ГУ МВД.Читайте также:
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