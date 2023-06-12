На Кубани зафиксировали хакерскую атаку на радиостанции

Фото: iStock.com/welcomia
В Краснодарском крае оперштаб сообщил о хакерской атаке на радиостанции
В эфире отечественных радиостанций на территории Ейска, Анапы, Туапсе и других населённых пунктов прозвучали фейковые сообщения, отметили в оперштабе Краснодарского края. В официальном телеграм-канале ведомства говорится о хакерской атаке на волны вещания.
Кроме того, власти края добавили, что достоверную информацию о ситуации в регионе можно найти только на порталах официальных ведомств.
Ранее сообщалось, что крымский оператор связи «Миранда-медиа» подвергся крупнейшей хакерской атаке за историю работы. Известно, что 26 мая у абонентов компании массово отключился интернет.
«Поддельный сигнал был оперативно прерван. В настоящий момент вещание радиостанций восстанавливают», — подчеркнул оперштаб.
Ранее сообщалось, что крымский оператор связи «Миранда-медиа» подвергся крупнейшей хакерской атаке за историю работы. Известно, что 26 мая у абонентов компании массово отключился интернет.
Андрей Гаврилов