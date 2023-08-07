На Кубани завели уголовное дело после ДТП с автобусом, в котором погиб подросток

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Сотрудники СК РФ завели уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса с юными футболистами и грузовика на трассе в Краснодарском крае, в котором погиб подросток. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.
Напомним, ранее на трассе в Краснодарском крае произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находилась юношеская футбольная команда. Трагедия произошла 7 августа около 13 часов дня. Газель, в котором ехали дети из Каневского района на футбольные соревнования в Краснодар, столкнулась с грузовиком на трассе «Краснодар – Ейск».
По предварительной версии, грузовик Mitsubishi Fuso вышел на трассу в неположенном месте, чем спровоцировал боковое столкновение с микроавтобусом. В результате ДТП, двое 15-летних подростков доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, один 15-летний парень скончался в скорой помощи.
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Напомним, ранее на трассе в Краснодарском крае произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находилась юношеская футбольная команда. Трагедия произошла 7 августа около 13 часов дня. Газель, в котором ехали дети из Каневского района на футбольные соревнования в Краснодар, столкнулась с грузовиком на трассе «Краснодар – Ейск».
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Екатерина Коршунова