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На Кутузовском проспекте BMW наехал на мачту городского освещения и загорелся

13 августа 2023, 01:01

Фото: iStock/GummyBone

Автомобиль BMW M8 на большой скорости влетел в мачту городского освещения и загорелся на Кутузовском проспекте в Москве, сообщают Telegram-каналы Mash и SHOT. По предварительной информации, водитель машины и находившийся в ней пассажир погибли на месте.

По словам очевидцев, машину занесло на высокой скорости, после чего она врезалась в фонарный столб и взорвалась.



По данным Telegram-канала «112», владельцем сгоревшего автомобиля является 63-летний житель Москвы Ахмахажа Мазакаев. В свою очередь, Baza пишет о том, что погибшими были 21-летний водитель Лерса Мазакаев и его ровесник Иван Новиков.

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#возгорание
#автомобили
#москва
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Baza: В Белгородской области слышны взрывы и автоматные очереди
12 августа 2023, 23:54

Фото: iStock/dk_photos

Жители населенных пунктов Красная Яруга и Прилесье в Белгородской области слышали звуки взрывов и автоматных очередей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Официальной информации об этом пока не поступало.
По сообщениям белгородских тг-каналов, это может быть связано «с работой российских военных».

9 августа в Белгородской области была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовать масштабную диверсию в приграничных районах.  Российские военнослужащие нанесли минометные удары по таможенному посту Украины, куда ночами привозили боевиков, боеприпасы и технику. После того, как по указанным координатам был открыт массированный огонь, ВСУ оказались лишены возможности совершать с этого направления новые террористические вылазки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#белгород
#взрывы
#жители
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Умерла дочь Сергея Королёва Наталья
12 августа 2023, 23:15

Фото: iStock/SergeyPankratov

На 89-м году жизни скончалась дочь советского учёного и конструктора Сергея Королёва Наталья. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на координатора программ Федерации космонавтики России Ирину Исаеву.
«Да, сыновья подтвердили информацию», — сказала она.

Позднее эту же информацию подтвердил историк космонавтики Александр Железняков, написавший, что прощание с дочерью знаменитого конструктора состоится 15 августа.

Наталья Сергеевна Королёва сделала блестящую карьеру в медицине, была известна как высококвалифицированный хирург и доктор медицинских наук.

Королёва являлась лауреатом Госпремии СССР, а также премии им. Н.И. Пирогова Академии медицинских наук СССР. За свою жизнь она опубликовала более 200 научных работ, а также несколько книг о своем отце.

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#хирург
#смерть
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Три человека госпитализированы после ДТП на дороге Пермь-Екатеринбург
12 августа 2023, 21:26

Фото: iStock/conejota

После ДТП с двумя автомобилями на трассе Пермь – Екатеринбург были госпитализированы три человека. Об этом сообщает издание «КП-Пермь».
Уточняется, что лобовым ударом столкнулись автомобили Renault и «Газель». Три человека с травмами были отправлены в больницу.

В настоящее время ГИБДД выясняет причины случившегося ДТП.

Ранее сообщалось, что госпитализированной после серьёзного ДТП певице Ладе Дэнс сделали вторую операцию. Артистка до сих пор находится в тяжёлом состоянии, однако врачи прогнозируют его улучшение. При этом, Дэнс придётся пройти нелёгкий путь реабилитации.

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#дтп
#госпитализация
#происшествие
#автомобили
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В Москве погиб мужчина, упавший с 20 этажа в шахту лифта
12 августа 2023, 21:02

Фото: iStock/denisgo

На северо-западе Москвы погиб мужчина, упавших в шахту лифта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Происшествие случилось в Войковском районе столицы. Рабочий упал с 20 этажа в шахту лифта строящегося дома.

На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые извлекли тело погибшего, которого сверху придавили упавшие стройматериалы.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир Иваново родственница обнаружила двух убитых женщин, мать и дочь. На их шеях обнаружены ранения. Уголовный розыск оперативно задержал подозреваемого, которого передали Следственному комитету.

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#москва
#происшествие
#смерть
#лифт
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Врачи провели ещё одну операцию певице Ладе Дэнс
12 августа 2023, 20:47

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Ладе Дэнс, которая находится в больнице после ДТП, сделали ещё одну операцию. Об этом ТАСС сообщил её директор Сергей Пудовкин.
Певица по-прежнему не может самостоятельно передвигаться и разговаривать, однако врачи прогнозируют улучшение состояния, но с последующей сложной реабилитацией.

Ранее сообщалось, что 5 августа автомобиль, перевозивший Ладу Дэнс попал в ДТП под Подольском. Певицу госпитализировали в тяжёлом состоянии. Сейчас за её жизнь борются врачи. Также адвокат Дэнс заявил, что она планирует через суд требовать материальную компенсацию от транспортной компании, предоставившей автомобиль и водителя для перевозки певицы.  

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#авария
#операция
#певица
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Грузовик с живыми раками перевернулся в результате аварии в Геленджике
12 августа 2023, 20:32

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

На трассе М-4 «Дон» в Геленджике грузовик, перевозящий живых раков, попал в дорожно-транспортное происшествие и перевернулся. После аварии членистоногие быстро расползлись по всей проезжей части.
В столкновении, кроме грузового автомобиля, участвовали Hyundai и трактор с ковшом. После удара поддоны и ящики с живыми раками выпали из перевернувшегося грузовика на асфальт, сообщает «Кубань24». Участок трассы тут же оказался полностью покрыт живой шевелящейся рачьей массой.

Водитель грузовика получил травмы. На месте работает дорожная полиция, пытаясь найти свидетелей столкновения и выяснить все детали и подробности происшествия. Будет ли кто-то ловить и собирать расползающихся членистоногих, пока остается неизвестным.

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#полиция
#трактор
#участок
#асфальт
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#травмы
#происшествия
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Подросток, пострадавший от взрыва газа в Дербенте, умер в больнице
12 августа 2023, 18:44

Фото: iStock/AgFang

Подросток, который получил ожоги 95% поверхности тела при пожаре в Дербенте, умер в больнице. Об этом сообщила в своём Telegram-канале пресс-служба Минздрава республики.
Ранее сообщалось, что в частном жилом доме произошёл взрыв бытового газа, в результате которого пострадали пять человек, среди которых серьёзные повреждения получили 14-летний подросток с ожогами 95% поверхности тела и его мать с 90% ожогами.

Подросток находился в больнице с аппаратом искусственной вентиляции воздуха, за его жизнь девять часов боролись врачи, но спасти мальчика не удалось.

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#взрыв бытового газа
#ожоги
#смерть
#подросток
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В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник
12 августа 2023, 18:22

Фото: iStock/NatureNow

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона заявил, что на подлёте к городу, в Шебекинском городском округе, был сбит украинский БПЛА. Уточняется, что о происшествиях на земле информация не поступала.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили две ракеты ВСУ в районе Керченского пролива в Крыму. В связи с этим дважды перекрывался Крымский мост, из-за чего теперь на нём наблюдается многокилометровая пробка из почти 1300 автомобилей.

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#белгород
#беспилотник
#пво
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В Париже эвакуируют посетителей Эйфелевой башни из-за сообщений о минировании
12 августа 2023, 17:39

Фото: iStock/Boarding1Now

Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об заявили в Обществе по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE).
Там сообщили, что подобные ситуации на достопримечательности Парижа происходят нечасто, но порядок действий урегулирован. На месте работают сапёры и полицейские, все посетители эвакуированы.

Ранее сообщалось, что были эвакуированы посетители торгового центра Метрополис в Москве из-за оповещения о чрезвычайной ситуации. А за несколько дней до этого эвакуировали посетителей Останкинской башни из-за угрозы взрыва. Однако позже выяснилось, что сообщения оказались фейковыми.

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#париж
#эвакуация
#полицейские
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