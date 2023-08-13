На Кутузовском проспекте BMW наехал на мачту городского освещения и загорелся

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Автомобиль BMW M8 на большой скорости влетел в мачту городского освещения и загорелся на Кутузовском проспекте в Москве, сообщают Telegram-каналы Mash и SHOT. По предварительной информации, водитель машины и находившийся в ней пассажир погибли на месте.
По данным Telegram-канала «112», владельцем сгоревшего автомобиля является 63-летний житель Москвы Ахмахажа Мазакаев. В свою очередь, Baza пишет о том, что погибшими были 21-летний водитель Лерса Мазакаев и его ровесник Иван Новиков.
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