На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись 7 автомобилей

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Массовая авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве, там столкнулись семь автомобилей, сообщает Telegram-канал 112.
Москвичи, между собой, называют Кутузовский проспект «Дорогой смерти». Эта трасса на протяжении многих лет считается самой аварийной в Москве. Кто-то связывает это с отдельной, проложенной для чиновников полосой, кто-то - с безответственной водителей. Некоторые и вовсе говорят, что на Кутузовском есть аномальная зона. Однако, факт остается фактом - чаще всего ДТП в столице происходят именно на этой дороге.
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