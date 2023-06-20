На М-11 произошло столкновение двух большегрузов

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В Новгородской области на М-11 произошло перекрытие движения на 40 минут из-за столкновения большегрузов
На скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева» произошло столкновение двух большегрузных транспортных средств, из-за которого было перекрыто движение на 40 минут, пишет РИА Новости.
Как стало известно, ДТП обошлось без пострадавших. В настоящее время движение восстановлено.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Тольятти ученица автошколы погибла в ДТП во время занятия.
«На 530 км СПАД М-11 «Нева» произошло столкновение двух большегрузных транспортных средств. Движение в сторону г. Санкт-Петербург открыто по одной полосе», — сообщают в ГИБДД.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Тольятти ученица автошколы погибла в ДТП во время занятия.
Екатерина Коршунова