На мэра Тулуна Кариха завели уголовное дело

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Юрия Кариха подозревают в мошенничестве с недвижимостью.
В кабинете у мэра Кариха прошли обыски: правоохранители изъяли документы. Чиновник доставлен в Иркутск на допрос.
Ранее Сыктывкарский городской суд Республики Коми заключил по стражу главу МР «Печора» Валерия Серова, который задержан по подозрению в коррупции.
Серов заключен под стражу на срок два месяца. По предварительной информации, он был в сговоре вместе со своим коллегой и получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере четырех миллионов рублей за совершение действий в пользу последнего. Валерия Серова задержали утром 30 сентября.
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Ранее Сыктывкарский городской суд Республики Коми заключил по стражу главу МР «Печора» Валерия Серова, который задержан по подозрению в коррупции.
Серов заключен под стражу на срок два месяца. По предварительной информации, он был в сговоре вместе со своим коллегой и получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере четырех миллионов рублей за совершение действий в пользу последнего. Валерия Серова задержали утром 30 сентября.
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Мария Фирсова