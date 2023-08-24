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На месте падения самолета Пригожина обнаружили оружие и боеприпасы

Mash: На месте крушения самолета Пригожина найдены оружие и гранаты
24 августа 2023, 18:07

Фото: iStock/Epitavi

Следственные органы обнаружили на месте крушения самолета Евгения Пригожина гранаты, боеприпасы и стрелковое оружие. Об этом информирует телеграмм-канал Mash.
Принадлежность найденных боеприпасов устанавливается.

По версии следствия, снаряды принадлежали бойцам ЧВК, которые были пассажирами самолета. рассматривается версия о неосторожном обращении с оружием. Также, по информации портала, правоохранители рассматривают версию теракта и ошибки пилота.


В результате крушения бизнес-джета погибли десять человек. По информации Росавиации, на борту находился Евгений Пригожин. Тела погибших направлены на экспертизу.

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Устроивший ДТП в Калуге водитель был в состоянии наркотического опьянения
Шапша: Виновник ДТП в Калуге был в состоянии наркотического опьянения
24 августа 2023, 18:35

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что водитель, устроивший ДТП в Калуге, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом глава региона написал в своем телеграмм-канале.
Предположения подтвердил результат медицинского освидетельствования. Виновник ДТП находился под действием наркотического вещества. 

В результате аварии, пострадали 11 человек. На полном ходу, автомобиль влетел в остановку, на которой стояла толпа людей. Среди пострадавших есть дети. 

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. 

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#дтп
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#автомобиль
#уголовное дело
#аварии
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В Петербурге пропал один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин
24 августа 2023, 17:47

Фото: istockphoto/Pro2sound

В Санкт-Петербурге без вести пропал один из основателей и бывший гитарист рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин. По информации волонтеров добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», он ушел из дома вечером 22 августа и бесследно исчез.
Поисковики просят помощи в розысках музыканта. Мужчина имеет худощавое телосложение, рост его около 175 сантиметров. Был одет в черную кожаную куртку, темно синюю футболку, черные брюки. На его голове была зеленая кепка, а в руках черный зонтик. 

Андрею Шаталину 63 года, он родился и вырос в Красноярске. В 1980 году молодой человек приехал в Ленинград и поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта на строительный факультет. Во время учебы в составе студенческого отряда он участвовал в строительстве Байкало-Амурской магистрали.

В 1981 году Андрей вместе со студентами Железнодорожного института (ЛИИЖТ) основал группу «Демокритов колодец», а в 1983 году стал гитаристом новой рок-группы «Алиса, доктор Кинчев и другие» , которую основал Святослав Задерий по прозвищу Алиса, пригласив для участия в ней в качестве вокалиста московского рокера Константина Панфилова (Кинчева). Позже название сократилось до одного слова.



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В Хабаровске силовики расстреляли машину мигранта, сбившего сотрудника ФСБ
В Хабаровске ранен мигрант, сбивший сотрудника ФСБ при попытке бегства
24 августа 2023, 17:22

Фото: iStock/z1b

Мигрант наехал на сотрудника ФСБ, уходя от погони. Силовики применили оружие для задержания нелегала. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По информации портала, сотрудники ФСБ проводили рейд возле автовокзвла, в результате которого, был выявлен мигрант-нелегал.

Мужчина попытался сбежать от силовиков на автомобиле и сбил сотрудника ФСБ. Для его задержания было применено оружие. Силовики несколько раз выстрелили по машине, на которой нарушитель намеревался скрыться. Мигрант получил ранение. 

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#оружие
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#рейд
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#сотрудники
#ранение
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Неизвестный открыл стрельбу на автовокзале в Хабаровске, есть раненые
Стрельба произошла на автовокзале в Хабаровске, один человек ранен
24 августа 2023, 17:02

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

На автовокзале в Хабаровске произошла стрельба, один человек ранен. Об этом сообщают экстренные службы региона.
В настоящее время подробности произошедшего выясняются.

По словам очевидцев, были слышны более десятка выстрелов и крики. В экстренных службах сообщили об одном раненом человеке в результате ЧП.

На место происшествия направлены оперативные службы. 

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#чп
#происшествия
#стрельба
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Трое пострадавших в ДТП на остановке в Калуге находятся в реанимации
Двое подростков и один взрослый находятся в реанимации после ДТП на остановке в Калуге
24 августа 2023, 16:27

Фото: iStock/gorodenkoff

Губернатор Калужской области Владислав Шапша, сообщил, что двое подростков находятся в реанимации, трехлетний ребенок в травматологии, после ДТП на остановке в Калуге.
По его словам, виновник аварии был лишен водительских прав. В настоящее время он задержан правоохранительными органами. 

Глава региона добавил, что проводятся необходимые экспертизы для установления состояния водителя и пострадавших. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. 

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#аварии
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#кадры
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В офисно-гостиничном комплексе Golden Gate в Москве угроза взрыва
Mash: Угроза взрыва в офисно-гостиничном комплексе Golden Gate в центре Москвы
24 августа 2023, 16:15

Фото: iStock/dzika_mrowka

Посетителям офисно-гостиничного комплекса Golden Gate в центре Москвы сообщили об угрозе взрыва и попросили срочно покинуть здание. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
По информации портала, посетители и персонал отеля были эвакуированы в связи с угрозой взрыва. По громкой связи было сообщено о взрывном устройстве, которое, якобы, заложено в здании. 

На место происшествия вызваны экстренные службы. Информация о бомбе в отеле проверяется.

Также сообщается о людях, одетых в черные костюмы, которые представляются сотрудниками полиции и препятствуют выходу из здания. 

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#информация
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Кадры массового ДТП в Калуге, в котором пострадали 10 человек, попали в сеть
В Калуге пьяный водитель сбил 10 человек, которые стояли на автобусной остановке
24 августа 2023, 15:57

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В Калуге пьяный водитель влетел в толпу людей, которые стояли на автобусной остановке, кадры публикует Telegram-канал 112.
В центре города пьяный водитель влетел в толпу людей на автобусной остановке. Автомобиль также протаранил несколько магазинов рядом. В результате аварии минимум десять человек пострадали. 
По предварительной информации, 47-летний водитель потерял управление из-за алкогольного опьянения. Шесть человек госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев попал в ДТП в Москве. В результате аварии, сильно никто не пострадал. Участники ДТП ждут прибытия сотрудников ДПС. От госпитализации Гурулев отказался.

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За рулем BMW, протаранившего машину депутата Гурулёва, была глава департамента Счетной палаты РФ
24 августа 2023, 15:43

Фото: istockphoto/Bilanol

За рулем машины, которая врезалась в «мерседес» депутата Государственной думы Андрея Гурулёва оказалась директор Департамента аудита образования, науки и инноваций Счетной палаты РФ Светлана Меркушина.
Как рассказала 36-летняя чиновница телеграм-каналу SHOT, она старалась объехать препятствие. С парковки начала выезжать на приличной скорости «Тойота Хайлендер». Женщина немного не рассчитала траекторию своего движения, а потому занервничала, испугалась и столкнулась с машиной депутата. Эта авария вызвала цепную реакцию: в конечном итоге возникло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей.

К счастью, скорости у всех машин были далеки от максимальных, поэтому в ДТП никто серьезно не пострадал. Как рассказал сам парламентарий, медицинская помощь не потребовалась ни ему, ни другим участникам аварии. Кто был первоначальным виновником столкновения, выяснят сотрудники ГИБДД.

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Рабочий упал в шахту лифта с 23 этажа
В Красноярске рабочий упал в шахту лифта с 23 этажа
24 августа 2023, 15:28

Фото: iStock/denisgo

В Красноярске рабочий упал в вентиляционную шахту лифта с 23 этажа, сообщает прокуратура по региону.
Инцидент произошел днем 24 августа. Двое рабочих устанавливали вентиляционные короба в шахте лифта строящегося дома ЖК «Енисей». Находясь на уровне 23 этажа, один из них оступился и провалился вниз, пролетев девять этажей.

Мужчину экстренно госпитализировали, однако, он скончался в больнице. 

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее на северо-западе Москвы погиб мужчина, упавших в шахту лифта. Происшествие случилось в Войковском районе столицы. Рабочий упал с 20 этажа в шахту лифта строящегося дома.

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