На месте падения самолета Пригожина обнаружили оружие и боеприпасы

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Следственные органы обнаружили на месте крушения самолета Евгения Пригожина гранаты, боеприпасы и стрелковое оружие. Об этом информирует телеграмм-канал Mash.
Принадлежность найденных боеприпасов устанавливается.
По версии следствия, снаряды принадлежали бойцам ЧВК, которые были пассажирами самолета. рассматривается версия о неосторожном обращении с оружием. Также, по информации портала, правоохранители рассматривают версию теракта и ошибки пилота.
В результате крушения бизнес-джета погибли десять человек. По информации Росавиации, на борту находился Евгений Пригожин. Тела погибших направлены на экспертизу.
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По версии следствия, снаряды принадлежали бойцам ЧВК, которые были пассажирами самолета. рассматривается версия о неосторожном обращении с оружием. Также, по информации портала, правоохранители рассматривают версию теракта и ошибки пилота.
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Анастасия Крестьянова