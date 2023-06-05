На месте подрыва «Северных потоков» обнаружили дайверский ботинок ВМС США

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Однако, журналисты подчеркнули, что такие ботинки можно найти в свободной продаже.
Предположительно, такие ботинки производит компания Thor. Сам производитель также подтвердил, что находка действительно очень похожа на их товар, однако, такие модели они не производят после начала пандемии Covid из-за проблем с поставками.
Ранее «Радио 1» сообщало, как житель города Сегежа зашел в местный кинотеатр, оставил там пакет и заявил, что совсем скоро все здание взлетит на воздух.