На месте подрыва «Северных потоков» обнаружили дайверский ботинок ВМС США





, как житель города Сегежа зашел в местный кинотеатр, оставил там пакет и заявил, что совсем скоро все здание взлетит на воздух.

Американский интернет-портал The Greyzone рассказал, что независимая экспедиция, которая направилась к месту подрыва «Северных потоков», обнаружила там дайверский ботинок, похожий на те, что носят ВМС США и Украины, сообщает «РИА Новости».Однако, журналисты подчеркнули, что такие ботинки можно найти в свободной продаже.На портале отметили, что о ботинке ранее сообщали следователям, но с места взрыва его так никто и не забрал. Сколько времени он провел на дне - неизвестно.Предположительно, такие ботинки производит компания Thor. Сам производитель также подтвердил, что находка действительно очень похожа на их товар, однако, такие модели они не производят после начала пандемии Covid из-за проблем с поставками.Ранее «Радио 1»