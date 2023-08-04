На месте схода оползня в Грузии нашли тела ещё четырёх человек

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Спасатели нашли тела ещё двух человек, пострадавших после схода оползня в Грузии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД государства.
Таким образом, число пострадавших достигло шести человек.
Однако, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе сообщил, что ещё 31 человека ищут родственники и спасатели.
Ранее сообщалось, что в четверг, 3 августа, сошёл оползень в Шови в крае Рача в Грузии. Были повреждены объекты инфраструктуры и туристические места. На месте работают сотрудники пожарно-спасательной группы, которые уже эвакуировали 210 человек.
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Однако, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе сообщил, что ещё 31 человека ищут родственники и спасатели.
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Анастасия Чинкова