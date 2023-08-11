На месте взорвавшегося завода в Сергиевом Посаде завершен разбор завалов

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Экстренные службы завершили разбор завалов на месте взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, сообщил источник в экстренный службах агентству «ТАСС».
Напомним, 9 августа в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. Ангар, площадью в 1600 квадратных метров, полностью разнесло взрывной волной. Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в окнах близлежащих домов повыбивало стекла.
В настоящий момент известно об одной погибшей женщине. 45-летняя Наталья Никитина находилась в реанимации, у нее диагностировали ожоги ста процентов тела. Только что стало известно о ее смерти.
Сегодня утром в Калужской области в селе Росва загорелась электроподстанция, предварительно, из-за попадания в неё молнии. В настоящее время огонь потушен. При пожаре никто не пострадал, однако два трансформатора повреждены.
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В настоящий момент известно об одной погибшей женщине. 45-летняя Наталья Никитина находилась в реанимации, у нее диагностировали ожоги ста процентов тела. Только что стало известно о ее смерти.
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Евгения Парфентьева