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На месте взрыва газа в балашихинском доме вновь возник пожар

20 сентября 2023, 17:42
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На месте ЧП в Балашихе снова возник пожар. Сотрудники МЧС проливают очаг возгорания, сообщает телеграм-канал 112.
«Газ в здании перекрыт. Под завалами продолжают оставаться женщина с ребёнком», – говорится в сообщении.
Утром на Октябрьской улице в Балашихе в газифицированной девятиэтажке сдетонировала газовоздушная смесь. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, а также два балкона. Затем произошло повторное обрушение, под завалами оказались шесть спасателей


Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава, в результате взрыва газа и последующего обрушения пять человек погибли и 13 пострадали. Семь пострадавших госпитализированы. Остальные шесть были осмотрены врачами на месте и от госпитализации отказались. Среди погибших – три жителя дома и два спасателя.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, прибывший на место ЧП, сообщил, что из аварийного дома спасатели эвакуировали 170 человек. От взрыва также пострадали несколько машин и квартиры в соседних домах. В городе организованы три пункта временного размещения. Жителей обеспечивают горячим питанием и водой, оказывают психологическую помощь.

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#подмосковье
#балашиха
#взрыв
#взрыв бытового газа
#андрей воробьёв
#губернатор
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В Пензенской области погиб пилот после крушения самолёта
20 сентября 2023, 17:48

Фото: istock / porpeller

В Пензенской области около деревни Князь-Умёт упал самолет.
По информации телеграм-канала Mash самолет зацепился за линии электропередач. 

Пилот воздушного судна погиб. На земле пострадавших нет. 
Также напомним, что утром 12 сентября самолет А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно сел в поле около Новосибирска. Самолет удалось успешно посадить, все 159 пассажиров остались живы.  Причиной экстренной посадки стала протечка гидросистемы. 

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#самолет
#пилот
#авария
#смерть
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Тело 32-летней женщины достали из-под завалов дома в Балашихе
20 сентября 2023, 16:52

Фото: istock / Motortion

Тело 32-летней Марии Лопатиной было найдено под обломками разрушенных квартир. Информацию сообщает телеграм-канал SHOT.
Как сообщает канал, девушку и ее пятилетней дочери завалило после взрыва. Напротив дома, где случилось трагедия, живет мама погибшей. Женщина сейчас на успокоительных. По ее словам, она слышала крики дочери и внучки три часа назад, еще до первого обвала бетонных плит. 

Также она рассказала, что семья снимала квартиру в этом доме, супруг Марии утром ушел на работу, а мамой с дочкой остались дома. Проживала семья возле эпицентра взрыва  — на четвёртом этаже.

Во время первой спасательной операции поисковые собаки не нашли их, сейчас девушку обнаружили. Поиски маленькой девочки продолжаются, по предварительной информации она тоже погибла. 

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#трагедия
#семья
#женщина
#поиски
#смерть
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Под завалами дома в Балашихе может оставаться пятилетний ребенок
20 сентября 2023, 16:06

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В одной из разрушенных квартир многоэтажного дома в Балашихе, где утром взорвался газ, может оставаться пятилетняя девочка, об этом спасателям сообщил дядя малышки.

35-летняя сестра Алексея была доставлена в реанимацию, а её пятилетняя дочь Софа находится под завалами.

Женщина в момент взрыва находилась на кухне в квартире на 3 этаже, а малышка, скорее всего, спала в своей комнате. Во время повторного  обрушения, предположительно, на комнату, где спала Софа упала стена. Если, как говорит Алексей, девочка проснулась от шума и пришла к маме на кухню, то есть вероятность, что она жива.

«Про ребёнка вообще ничего не слышно. Произошел обвал плиты, накрыло сотрудников МЧС. Провал ушёл на второй этаж. Если Софа не проснулась и не ушла в маме на кухню, я не знаю…», - сказал дядя малышки Алексей.

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Жителей дома, в котором произошёл взрыв газа, эвакуировали в пункт временного размещения в доме культуры «Балашиха».На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Воробьёв пообещал оказать помощь жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе.

Два спасателя погибли при обрушении стены дома в Балашихе.
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#взрыв газа
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В Москве мужчина погиб, спасая котенка
20 сентября 2023, 15:32

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

В Москве мужчина выпал из окна шестого этажа, пытаясь достать котенка с карниза. Он два месяца пробыл в коме и скончался 19 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, несчастье случилось в Москве на улице Белозерской. 18 июля 44-летний мужчина заметил котенка, гуляющего по карнизу. Он сделал резкое движение, пытаясь спасти животное, однако не смог удержаться и выпал в окно. Котенок при этом не пострадал.

Пострадавший был экстренно госпитализирован. Там у него диагностировали ушиб мозга, перелом грудины, ушиб лёгких. Два месяца врачи боролись за его жизнь, однако 19 сентября он скончался в больнице, не приходя в сознание.

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#мужчина
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«Весь стояк остался без дверей»: очевидица о последствиях взрыва в Балашихе
Очевидица взрыва в Балашихе сообщила о повреждении окон и дверей в соседнем доме
20 сентября 2023, 15:13

Фото: iStock/RamonCast

Очевидица происшествия в Балашихе Татьяна Журавлева сообщила, что в результате взрыва бытового газа, в соседнем доме выбило двери и окна, передает NEWS.ru.
«Весь стояк в подъезде остался без дверей и окон. Не знаю [задело ли кого], но в ближайшем моем окружении никто не пострадал», — цитирует Журавлеву NEWS.ru.

Сообщается, что в квартире самой очевидицы повредило окна и порвало москитные сетки. Она также отметила, что двери были повреждены по всему стояку.

Напомним, взрыв газа произошёл в доме на Октябрьской улице в Балашихе утром. По данным областного главка МЧС, погибли четыре человека. Позднее на месте ЧП произошло повторное обрушение, под завалами оказались шесть спасателей, двое из них скончались. Таким образом, общее число жертв взрыва достигло шести человек.

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Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в Балашихе


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#взрыв газа
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Причиной взрыва в балашихинской девятиэтажке могла стать утечка газа в квартире
20 сентября 2023, 13:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Причиной взрыва в девятиэтажке в подмосковной Балашихе, по предварительным данным, стала утечка газа. Об этом ТАСС сообщили в службах технического надзора. При этом очевидцы утверждают, что утечка произошла в квартире, в которой никто не жил.
Взрыв газа произошёл в доме на Октябрьской улице в Балашихе утром. По данным областного главка МЧС, погибли четыре человека. Позднее на месте ЧП произошло повторное обрушение, под завалами оказались шесть спасателей, двое из них скончались. Таким образом, общее число жертв взрыва достигло шести человек. 
 
Пострадали 11 человек, один из них госпитализирован. 10 получают медицинскую помощь амбулаторно. Под завалами может оставаться девочка.
 
В управляющей и газовой компаниях после взрыва газа в жилом доме в Балашихе проводятся обыски. Изымаются документы, сообщили в СКР. 
 
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Два спасателя погибли при обрушении стены дома в Балашихе.
 
#балашиха
#взрыв бытового газа
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#мчс
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Следователи проводят обыски в УК и газовой компании после взрыва в Балашихе
20 сентября 2023, 13:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Обыски проводятся в эти минуты в управляющей и газовой компаниях после взрыва газа в жилом доме в Балашихе. Изымаются документы, сообщается в телеграм-канале подмосковного главка СКР.
Взрыв газа произошёл в доме на Октябрьской улице в подмосковной Балашихе утром. По данным областного главка МЧС, погибли четыре человека. Позднее на месте ЧП произошло повторное обрушение, под завалами оказались шесть спасателей, двое из них скончались. Таким образом, общее число жертв взрыва достигло шести человек. 
 
Пострадали 11 человек, один из них госпитализирован. 10 получают медицинскую помощь амбулаторно. Под завалами может оставаться девочка.

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#балашиха
#взрыв бытового газа
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#мчс
#ск рф
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Во Владивостоке мужчина напал на ученицу и пытался ее изнасиловать
20 сентября 2023, 13:12

Фото: istock / chameleonseye

Во Владивостоке в районе Седанки мужчина поймал третьеклассницу, потащил ее в лес и пытался изнасиловать ее.
Происшествие случилось в лесном массиве около школы №16. Об этом сообщает телеграм-канал Shot. Так как место довольно оживленное, крики девочки услышали проходящие мимо школьники и рассказали учителям. Педагоги побежали на место преступления и увидели неприятное зрелище — девочка была в порванной одежде, на ней были пятна крови. Педофила от ребенка отогнал учитель физкультуры и скрутил его. Учителя вызвали полицию.

Мужчину забрали правоохранительные органы, выяснилось, что он был судим три раза. Следователи решают вопрос по факту возбуждения уголовного дела.

Девочку осмотрели медики, она получила несколько царапин и кровоподтеков. 

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#педагоги
#девочка
#насилие
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В Москве эвакуируют ТЦ «Времена года» из-за потопа
20 сентября 2023, 13:11

Фото: iStock/Chalabala

В торговом центре «Времена года» в Москве проводится эвакуация. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации портала, эвакуация посетителей и работников центра объявлена из-за прорыва трубы. В результате происшествия затоплены несколько магазинов. На место происшествия направлены экстренные службы. Информации о пострадавших в настоящее время нет. 
 
Прежде, в ТЦ «Времена года» произошел прорыв трубы с кипятком. В результате ЧП погибли четыре человека. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается до настоящего времени. 

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