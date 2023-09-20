На месте взрыва газа в балашихинском доме вновь возник пожар

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Газ в здании перекрыт. Под завалами продолжают оставаться женщина с ребёнком», – говорится в сообщении.Утром на Октябрьской улице в Балашихе в газифицированной девятиэтажке сдетонировала газовоздушная смесь. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, а также два балкона. Затем произошло повторное обрушение, под завалами оказались шесть спасателей
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, прибывший на место ЧП, сообщил, что из аварийного дома спасатели эвакуировали 170 человек. От взрыва также пострадали несколько машин и квартиры в соседних домах. В городе организованы три пункта временного размещения. Жителей обеспечивают горячим питанием и водой, оказывают психологическую помощь.
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