На месте взрыва на АЗС в Карабахе нашли 170 фрагментов тел

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На месте взрыва резервуара с горючем на автозаправочной станции в Нагорном Карабахе обнаружили 170 фрагментов человеческих останков, об этом сообщили местные спасатели в социальных сетях.
«По состоянию на сегодняшний день в этом районе обнаружены и переданы в бюро судебно-медицинской экспертизы 170 останков и фрагментов тел, которые будут перевезены в Армению для идентификации посредством анализа ДНК», - прокомментировали ситуацию спасатели.
При этом, работы по разбору завалов продолжаются.
Российские миротворцы вывезли из Степанакерта 258 человек, пострадавших при взрыве. В настоящий момент известно о 170 погибших.
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