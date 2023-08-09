На месте взрыва в Сергиевом Посаде нашли фрагменты тел

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На месте взрыва на заводе в Сергиевом Посаде нашли фрагменты тел , предположительно, 10 человек. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Напомним, днем произошел взрыв на заводе в Сергиевом Посад. В результате происшествия, пострадали около 60 человек. Известно об одной погибшей женщине, она скончалась от полученных травм в больнице. По данному факту инициирована проверка правоохранительными органами.
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