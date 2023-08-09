На месте взрыва в Сергиевом Посаде работают 157 спасателей и более 30 единиц техники

Фото: Дмитрий Зайчиков
На месте взрыва в производственно-складском здании в Сергиевом Посаде продолжаются поисково-спасательные работы. Их проводят 157 человек и более 30 единиц техники, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.
«В 10:54 поступил сигнал от ППС о взрыве в районе Загорского оптико-механического завода. Разрушена часть производственных помещений. В одном из них были очаги возгорания на площади 400 кв м. В поисково-спасательных работах задействованы 157 человек личного состава и более 30 единиц техники. В их проведении участвуют военнослужащие Ногинского спасательного центра и Центроспас МЧС России», – пояснил Полетыкин.Ранее «Радио 1» сообщало, что взрыв произошёл в производственно-складском помещении частной компании. Оно находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу. Взрывной волной задета часть помещений предприятия. Работники завода эвакуированы с места ЧП На месте работают сотрудники МВЛ, ФСБ, МЧС и скорой помощи. Последствия взрыва устраняются, выясняются его причины.
Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания, где производили пиротехнику, займёт минимум 12 часов. Под завалами ещё могут находиться люди.
По словам Воробьёва, за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 52 человека. Губернатор навестил пострадавших в больнице. Туда поступили 43 человека.
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Лора Луганская