На месте взрыва в Таганроге обнаружены осколки от снаряда

Фото: iStock/vmargineanu
В Таганроге недалеко от места взрыва обнаружены осколки, предположительно, от разорвавшегося снаряда. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Очевидцы также делятся фотографиями найденных на месте происшествия мелких поражающих элементов.
На данный момент известно о 15 пострадавших, девять из них забрали бригады скорой помощи. Остальным медицинскую помощь оказали на месте. При этом один человек пока считается пропавшим без вести. Ведутся его поиски. Спасатели продолжают разбор завалов, местные жители также оказывают им помощь.
Напомним, взрыв в Таганроге произошел около 16 часов вечера. Взрыв произошел возле кафе «Чехов сад», по предварительным данным, взорвалась ракета.
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На данный момент известно о 15 пострадавших, девять из них забрали бригады скорой помощи. Остальным медицинскую помощь оказали на месте. При этом один человек пока считается пропавшим без вести. Ведутся его поиски. Спасатели продолжают разбор завалов, местные жители также оказывают им помощь.
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Элина Позднякова