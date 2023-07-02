На место ЧП на Кубани прибыли специалисты Минобороны

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На место происшествия на Кубани прибыли специалисты экстренных служб и Минобороны
В телеграм-канале оперштаба региона сообщается, что на место взрыва в краснодарском Приморско-Ахтарском районе прибыли специалисты Минобороны и экстренных служб, передает РИА Новости.
Напомним, в воскресенье 2 июля в социальных сетях стала распространяться информация о взрыве в краснодарском Приморско-Ахтарске.
По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, в результате взрыва отсутствуют жертвы и пострадавшие. Жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены.
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Екатерина Коршунова