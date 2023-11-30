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На месторождении Ямала погибли двое нефтяников

30 ноября 2023, 14:09
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

На месторождении в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа погибли двое рабочих, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в медицинских кругах.
По информации собеседника СМИ, трагедия случилась 28 ноября около 16:00 во время демонтажа повреждённой трубы. В определённый момент она сорвалась и начала оборачиваться вокруг себя.

В результате, двое рабочих погибли на месте от полученных травм. Ещё двоих госпитализировали в местную больницу, однако, с каими травмами – не уточняется.


Как отмечает источник издания, трагедия могла произойти в результате несоблюдения работодателем всех необходимых требований для обеспечения безопасности трудящихся.

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#трагедия
#трубы
#погибшие
#рабочие
#нефть
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В Саратове школьник-мигрант жестоко избил школьника и сломал ему ребра
30 ноября 2023, 14:18

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В Саратове правоохранители начнут проверку после инцидента с дракой школьников.
Об этом пишет саратовская прокуратура. ЧП случилось в одной из школ города в ноябре.

Семиклассники поссорились и начали драться. Конфликт перерос в избиение одного из учеников. Зачинщик наносил удары по телу оппонента. Тот почти не сопротивлялся.

Администрация школы обо всём знала, но не сообщила в полицию. На директора возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что зачинщик-мигрант уже состоял на учете. Telegram-канал «Мигранты – все как есть» пишет, что пострадавший школьник получил перелом ребер.

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#саратов
#дети
#школьники
#новости
#общество
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Тело «Ученика года» Челябинской области нашли рядом с общежитием в Москве
30 ноября 2023, 14:14

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Москве под окнами студенческого общежития мединститута им. Сеченова найдено тело пятикурсника, который в 2018 году стал «Учеником года» в Челябинской области. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, молодой человек учился на пятом курсе в медицинском университете имени Сеченова. Вечером 29 ноября рядом с общежитие был обнаружен его труп. При этом следов борьбы в его комнате обнаружено не было. А до гибели он находился в комнате один.
 
Сейчас полиция выясняет причины смерти студента. По предварительным данным, он не имел конфликтов и проблем с учебой.

В 2018 году молодой человек выиграл этап конкурса «Ученик года» в Челябинской области, также его номинировали на премию президента России.

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#полиция
#труп
#общежитие
#женщины
#человек
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В Ростове-на-Дону женщина напала на мать с ребенком в лифте
30 ноября 2023, 13:58

Фото: istockphoto/fokusgood

В Ростове-на-Дону женщина с ребенком подверглись нападению со стороны незнакомки, которая вела себя неадекватно.
Об этом пишет Telegram-канал «Ростов главный». ЧП случилось в ЖК «Сердце Ростова» на улице Герасименко.

На кадрах с камеры видеонаблюдения можно увидеть, как в лифт вместе с матерью и её ребенком входит женщина. Она хотела сбить очки россиянки, потом сняла с её дочери шапку и кинула на пол. А потом и вовсе схватила мать за волосы. Всё это происходило на глазах у девочки. Женщина позвонила в полицию .

«По телефону сказали, что нападавшая может получить 15 суток, либо штраф 5000 руб. Мне перезвонили через 3 часа из полиции и предложили проехать к ним», — говорит пострадавшая. 
Агрессивная 38-летняя нападавшая уже 3 года ведет себя неадекватно. У женщины юридическое образование, она не замужем, детей у неё нет. 

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#происшествие
#новости
#дети
#полиция
#лифт
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В Липецкой области маршрутка врезалась в автобус, есть погибшие
30 ноября 2023, 12:45

Фото: iStock/conejota

В Липецкой области случилось ДТП с участием маршрутки Mercedes и автобуса «ПАЗ-Вектор».
В аварии погибли два человека, сообщает областная прокуратура. Автомобили столкнулись в 8:10 на 77 км дороги «Липецк-Данков».

«Предварительно, причиной аварии стало несоблюдение требований ПДД водителем Mercedes, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения», - сказано в сообщении.

Погибшие находились в Mercedes. Еще девять человек, которые находились в маршрутки, получили травмы. Трое проходят лечение амбулаторно, а шестеро доставлены в реанимацию. 

Водитель автобуса «ПАЗ» не пострадал. В момент аварии он не перевозил пассажиров. 

По данным прокуратуры, маршрутка относится к частной дорожной организации. В момент ДТП везла работников на место субподрядных работ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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В Приморье нашли в бочке россиянина, который пропал летом
#дтп
#авария
#новости
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В Приморье нашли в бочке россиянина, который пропал летом
30 ноября 2023, 12:26

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В Приморье идёт расследование уголовного дела об убийстве, жертвой которого стал 48-летний мужчина.
По данным СУ СК по Приморскому краю, в Кировском районе с августа ищут мужчину. Он пропал без вести. Спустя несколько месяцев его нашли мертвым. Труп обнаружили рядом с жилым домом на улице Школьной в селе Антоновка. Тело находилось в бочке.

Главный подозреваемый-52-летний приятель убитого. Следствие считает, что в конце лета мужчины употребляли алкоголь. Возник конфликт. Приятель убил мужчину ножом и спрятал труп. Виновный сознался в содеянном. 

Ранее сообщалось, что пенсионер из подмосковных Мытищ утонул во время рыбалки на Клязьминском водохранилище.

Утром 28 ноября 77-летний мужчина отправился на рыбалку. Чуть позже его автомобиль обнаружили на берегу водохранилища рядом с деревней Никульское, а рядом с полыньей стоял рыболовный ящик. Спустя сутки тело рыбака извлекли из воды.

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#убийство
#происшествие
#новости
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Второклассницу похитили по дороге из школы и требуют выкуп в Калужской области
30 ноября 2023, 12:25

Фото: iStock/eranicle

В Калужской области неизвестные похитили восьмилетнюю девочку по дороге домой из школы. Похитители требуют за нее полтора миллиона рублей в криптовалюте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, 29-го ноября второклассница возвращалась домой после уроков в Козельске. Она приехала на остановку на школьном автобусе вместе со своими одноклассниками. Дальше она пошла домой одна. Домой девочка так и не дошла, тогда ее мать начала поиски ребенка.

Вечером того же дня неизвестные под ником «Рыжик» написали ей в Telegram. Они заявили, что девочка находится у них и ее вернут родителям, если получат 1,5 миллиона в крипте на указанный счет.

Похитители также потребовали не обращаться в полицию. Однако женщина приняла решение сделать это. Сейчас правоохранители занимаются поиском ребенка. Возбуждено уголовное дело.

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#пособия
#telegram
#девочка
#счёт
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Петербуржец побил школьников за то, что они на него посмотрели
30 ноября 2023, 12:08

Фото: iStock/blinow61

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина избил на Туристской улице школьников 7 и 13 лет.
Мужчине почудилось, что дети бросили в его сторону неправильный взгляд, пишет «Фонтанка».

40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения стоял возле дома. Мимо него проходили школьники. Мужчина бросил в них бычок от сигареты из-за того, что дети неправильно посмотрели. Мальчики в ответ огрызнулись. После этого он начал преследовать детей. 

В безлюдном дворе набросился на школьников. 7-летнему ребёнку пьяница с трех ударов проломил кость рядом с глазом, а старший ударил мужчину и сломал себе палец на руке. Потом нетрезвый гражданин скрылся. 

Прокуратура Приморского района настояла на возбуждении уголовного дела.

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#санкт-петербург
#новости
#подростки
#дети
#полиция
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Момент стрельбы по людям на остановке в Иерусалиме попал на видео
30 ноября 2023, 11:48

Фото: iStock/ra2studio

В Сети появились кадры стрельбы террористов по людям на автобусной остановке в Иерусалиме.


Число погибших при стрельбе на въезде в Иерусалим выросло до трёх человек. Ранее сообщалось о гибели 70-летнего мужчины и 16-летней девочки.

Напомним, двое боевиков утром обстреляли автобусную остановку в пригороде Иерусалима на улице Вейцмана из американских винтовок М-16. Террористы выбрали место нападения неслучайно —это ключевой транспортный узел Иерусалима. Отмечается, что оба стрелка были ликвидированы правоохранительными органами. При этом, мотивы нападавших пока что остаются не раскрытыми. 

По предварительным данным, 7 человек пострадали во время стрельбы в Иерусалиме. На место теракта прибыли военные.

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#военные
#террористы
#человек
#мужчины
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Актриса из «Интердевочки» Дрожжина может умереть от голода после инфаркта
30 ноября 2023, 11:28

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Актриса из «Семнадцати мгновений весны» и «Интердевочки» Наталия Дрожжина может умереть от голода, так как после инфаркта у нее парализовало лицо, и не может есть. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 75-летняя актриса с трудом говорит и ест, и весит всего 41 кг. Также она страдает постоянной одышкой, головокружениями и быстро устает.

Врачи пытались восстановить речь и жевательную функцию. Однако реабилитация не помогла, а последствия инфаркта оказались необратимы. 

Напомним, Дрожжина перенесла инфаркт в октябре. Тогда она испытала сильнейший стресс из-за скандала вокруг наследства кинорежиссёра Алексея Баталова. Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно, а ее мужа посадили на 5 лет. По версии следствия, супруги сняли со счетов более Баталова 20 млн рублей и переоформили на себя квартиру в центре Москвы.

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