На месторождении Ямала погибли двое нефтяников

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На месторождении в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа погибли двое рабочих, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в медицинских кругах.
По информации собеседника СМИ, трагедия случилась 28 ноября около 16:00 во время демонтажа повреждённой трубы. В определённый момент она сорвалась и начала оборачиваться вокруг себя.
В результате, двое рабочих погибли на месте от полученных травм. Ещё двоих госпитализировали в местную больницу, однако, с каими травмами – не уточняется.
Как отмечает источник издания, трагедия могла произойти в результате несоблюдения работодателем всех необходимых требований для обеспечения безопасности трудящихся.
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В результате, двое рабочих погибли на месте от полученных травм. Ещё двоих госпитализировали в местную больницу, однако, с каими травмами – не уточняется.
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Евгения Парфентьева