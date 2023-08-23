На мигранта, который напал на девушку из-за коротких шорт в Нахабино, возбудили дело

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Возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Мужчине может грозить до двух лет тюрьмы.
Baza пишет, что нападавшим оказался 20-летний мигрант. Его задержали в ЖК «Красногорский» и в данный момент везут в отдел полиции.
Молодой человек сознался в содеянном и во время задержания сопротивления не оказывал.
Напомним, сегодня девушка совершала утреннюю пробежку по парку недалеко от ЖК «Красногорский». Внешний вид спортсменки смутил молодого человека в чёрной одежде. Он схватил девушку за руку и со словами «Ты чё так выглядишь?» ударил ей по лицу.
Девушка попыталась убежать, но парень начал преследовать её. Агрессивного мужчину попытался вразумить прохожий, но мужчина не мог поверить, что девушки тоже могут заниматься спортом. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.
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Молодой человек сознался в содеянном и во время задержания сопротивления не оказывал.
Девушка попыталась убежать, но парень начал преследовать её. Агрессивного мужчину попытался вразумить прохожий, но мужчина не мог поверить, что девушки тоже могут заниматься спортом. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.
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Мария Фирсова