На МКАДе грузовик насмерть сбил человека

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На МКАДе грузовик сбил водителя, который вышел из своего автомобиля на проезжую часть. Он скончался на месте. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.
«По предварительным данным в 9 утра водитель автомобиля «Форд Транзит» остановился в районе 77 км внешней стороны Московской кольцевой автодороги в крайней правой полосе и вышел на проезжую часть», - говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что в этот момент мужчину сбил грузовой автомобиль «ДАФ». Он скончался на месте от полученных травм еще до приезда бригады скорой помощи.
Ранее также сообщалось, что в Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса и фуры. Рейсовый автобус столкнулся с фурой. По предварительной информации, в результате аварии пострадали восемь человек, двое из них скончались на месте от полученных травм.
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Элина Позднякова