На московского полицейского завели уголовное дело за помощь банде мошенников

Фото: Фотобанк Московской области
Уточняется, что происшествие произошло прошлым летом. Лейтенант полиции Никитин, работающий в ОВД района Северное Медведково, помог банде чёрных риелторов получить паспорт на имя москвички, владеющей четырёхкомнатной квартиры на Ленинградском проспекте. Одна из участниц группировки, Марина Демина, пришла в центр госуслуг в образе владельцы жилища с поддельным паспортом на её имя. Реальная хозяйка квартиры в это время была на отдыхе.
«За оказанную услугу сотрудник правоохранительных органов получил 350 тысяч рублей, а банда хамелеонов заработала 23 миллиона рублей, продав чужую квартиру», — говорится в сообщении.
На всех участников преступления заведено уголовное дело.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.