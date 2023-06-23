На московском рынке рука продавца застряла в мясорубке

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Уточняется, что происшествие произошло в полдень в пятницу, 23 июня, на северо-востоке Москвы. На фермерском рынке «Отрадное», расположенном по адресу: улица Декабристов, дом 15А, у 25-летнего продавца рука застряла в мясорубке.
«Мужчина вместе с рукой едет в больницу», — говорится в сообщении.Пострадавшему вкололи обезболивающее, после чегоего госпитализировали.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Омске мужчина заказал убийство своей жены за 1 миллион рублей потому что не хотел делить имущество при разводе, а киллер сдал его полиции.