На Московском скоростном диаметре столкнулись автомобили, движение затруднено

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Движение на Московском скоростном диаметре затруднено в результате столкновения нескольких автомашин, одна изх которых в результате инцидента перевернулась прямо на встречную полосу. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале.
Сейчас на месте работают оперативные службы. Все обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших уточняются.
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Артем Путинцев