На московской таможне обнаружили похожий на мину предмет

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Сотрудник столичной Центральной почтовой таможни обнаружил в одной из посылок похожий на мину предмет. Об инциденте пишет телеграм-канал SHOT.
Издание уже опубликовало ролик с эвакуацией работников после подтверждения обнаружения двух противотанковых мин. Сейчас рядом со зданием стоят порядка 210 работников.
На месте уже работают не только экстренные службы, но и сапёры, которые исследуют обнаруженные в корреспонденции мины.
Также уточняется, что Краснопрудном переулке нашли мины без взрывателя.
Напомним, некоторое время назад в порту Санкт-Петербурга правоохранительные органы обнаружили в бананах порядка 50 килограммов кокаина.
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На месте уже работают не только экстренные службы, но и сапёры, которые исследуют обнаруженные в корреспонденции мины.
Напомним, некоторое время назад в порту Санкт-Петербурга правоохранительные органы обнаружили в бананах порядка 50 килограммов кокаина.
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Андрей Гаврилов