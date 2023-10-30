На москвича завели дело после растления школьницы в туалете фастфуда

DenBoma
В Москве посетительница одного из ресторанов КФС услышала звуки секса в туалете и вызвала правоохранительные органы. Выяснилось, что там растлевали 15-летнюю девочку.
По данным телеграм-канала Baza, 28 октября в полицию поступил вызов от одной из посетительниц фастфуда на улице Андропова. Она рассказала, что слышала звуки вздохов и крики, которые доносились из кабинки туалета.
Сотрудники полиции приехали в кафе и обнаружили 20-летнего Александра вместе с 15-летней девочкой.
Парень пояснил, что якобы не знал о возрасте девочки, ему ничего не помешало предаться любви в крайне неприятном месте. В отношение молодого человека возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Камбодже макака пробралась в номер отеля и устроила сексуальные игры со спящим британским туристом. Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) написал друг пострадавшего.
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Сотрудники полиции приехали в кафе и обнаружили 20-летнего Александра вместе с 15-летней девочкой.
Ранее сообщалось, что в Камбодже макака пробралась в номер отеля и устроила сексуальные игры со спящим британским туристом. Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) написал друг пострадавшего.
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Алина Юрчак