На мусорной свалке в Астраханской области полыхает пожар

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В Астраханской области на площади 3 тыс. кв. м. горит мусор, огонь может распространиться на ближайшие дома. Об этом в своём Telegram-канале сообщает региональное ГУ МЧС России.
«В 12:39 (11:39 по московскому времени) в оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании свалки ТБО и мусора на площади 3000 кв. м., есть угроза распространения на рядом стоящие здания в поселке Трусово Наримановского района», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что подобный пожар наблюдался в том же посёлке Трусово 2 июля. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 800 кв. м.
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Анастасия Чинкова