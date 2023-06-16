На мужа звезды сериала «Беспринципные» завели сразу 2 уголовных дела

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Напомним, что в пятницу, 16 июня, около 4 утра на Коровьем валу в Москве Mercedes-Benz звезды сериала «Беспринципные» остановили сотрудники ГАИ. При проверке документов сотрудники правоохранительных органов нашли в машине пакетик с наркотиками. Во время задержания супруг актрисы набросился на полицейского. В отношении него возбудили два уголовных дела — за незаконный оборот наркотических средств и применение насилия в отношении представителя власти. Гацунаев и его жена сейчас задержаны.