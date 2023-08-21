На МЖД в Киевском направлении совершили поджог

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На станции «Солнечна» в Киевском направлении подожгли релейный шкаф, сообщает «РИА Новости».
Сейчас поезда в Киевском направлении на Московской железной дороге отстают от графика. Движение затруднено в обе стороны.
На месте происшествия работают ремонтные бригады.
Обстоятельства поджога устанавливаются.
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«Сегодня в 06.00 на станции Солнечная киевского направления МЖД неизвестными лицами был совершен поджог релейного шкафа. В результате инцидента в настоящее время поезда киевского направления в обе стороны следуют со значительным отставанием от графика», - прокомментировали ситуацию представители МЖД.
Обстоятельства поджога устанавливаются.
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Евгения Парфентьева