На нефтеперерабатывающем заводе в Самаре было заложено три взрывных устройства

Фото: iStock/RamonCast
В Самаре на нефтеперерабатывающем заводе было заложено три взрывных устройства. Отмечается, что два из них успели обезвредить. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сотрудники СК РФ допросили мужчину, подозреваемого во взрыве. Сообщается, что свою вину он признал. Преступник рассказал, что взрывные устройства должны были сработать позже, однако одно из них по неизвестной причине взорвалось раньше.
Злоумышленник показал местонахождение остальных взрывчатых устройств. Подозреваемый отметил, что сделал это по политическим мотивам, в целях демонстрации протеста против СВО. По версии следствия, преступника курировал человек из другой страны.
Напомним, ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в Самаре произошел теракт на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. По словам депутата, на территории предприятия было приведено в действие взрывное устройство.
Читайте также:
В Самаре произошел теракт на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе
Виновник теракта в Самаре задержан
Пять человек пострадали в результате стрельбы в Сиэтле
Злоумышленник показал местонахождение остальных взрывчатых устройств. Подозреваемый отметил, что сделал это по политическим мотивам, в целях демонстрации протеста против СВО. По версии следствия, преступника курировал человек из другой страны.
Читайте также:
В Самаре произошел теракт на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе
Виновник теракта в Самаре задержан
Пять человек пострадали в результате стрельбы в Сиэтле
Екатерина Коршунова