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На нефтеперерабатывающем заводе в Самаре было заложено три взрывных устройства

29 июля 2023, 13:22

Фото: iStock/RamonCast

В Самаре на нефтеперерабатывающем заводе было заложено три взрывных устройства. Отмечается, что два из них успели обезвредить. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сотрудники СК РФ допросили мужчину, подозреваемого во взрыве. Сообщается, что свою вину он признал. Преступник рассказал, что взрывные устройства должны были сработать позже, однако одно из них по неизвестной причине взорвалось раньше.

Злоумышленник показал местонахождение остальных взрывчатых устройств. Подозреваемый отметил, что сделал это по политическим мотивам, в целях демонстрации протеста против СВО. По версии следствия, преступника курировал человек из другой страны.


Напомним, ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в Самаре произошел теракт на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. По словам депутата, на территории предприятия было приведено в действие взрывное устройство.

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В Москве пассажир погиб под поездом на станции «Электрозаводская»
29 июля 2023, 13:46

Фото: iStock/hank5

На станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии метро произошла трагедия.
По данным «Интерфакса», под поезд упал мужчина. Он получил травмы, не совместимые с жизнью. Мужчина кончался на месте.
 
Сообщается, что на станции отключали напряжение контактного рельса. Движение поездов от «Партизанской» до «Курской» временно останавливали.

Ранее сообщалось, что в московском метро мальчику зажевало ногу эскалатором, писал Telegram-канал 112. Инцидент произошел на станции «Чистые пруды». У четырехлетнего мальчика началось сильное кровотечение, ему оказали медицинскую помощь.

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#москва
#чп
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Пять человек пострадали в результате стрельбы в Сиэтле
29 июля 2023, 13:03

Фото: iSock/Vitalii Puzankov

Пять человек пострадали в результате массовой стрельбы в американском городе Сиэтл. Об этом сообщает телеканал Kiro 7.
Отмечается, что два человека находятся в критическом состоянии, остальные в стабильном. Одного пострадавшего отпустили после оказания помощи на месте, остальные были госпитализированы.

По предварительной информации, двое подозреваемых приехали на автомобиле и открыли огонь по толпе, которая собралась на парковке поздно вечером. Сотрудники полиции сообщили о десятках выстрелов.

Напомним, ранее в коммуне Лангвайд в окрестностях немецкого города Аугсбурга мужчина ворвался в два многоквартирных дома и расстрелял троих человек, еще двое получили ранения. Cреди погибших — две женщины в возрасте 49 и 72 лет, а также 52-летний мужчина.

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#женщины
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#стрельба
#сша
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В Измайлово мужчина из ревности убил бывшую жену
29 июля 2023, 12:13

Фото:istockphoto/doidam10

Накануне вечером москвич подкараулил экс-жену около дома на улице 9-я Парковая.
«Осторожно, Москва» пишет, что 42-летний мужчина подбежал к бывшей жене и ударил ножом. Прохожие пытались помочь женщине, но не успели - 40-летняя пострадавшая погибла на месте.
 
Сообщается, что мужчина совершил нападение из-за ревности. Его уже задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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#убийство
#москва
#мужчина
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На Урале 18-летняя судимая мать сняла лесбийское порно со своей 3-месячной дочерью
29 июля 2023, 12:05

Фото:istockphoto/zoka74

В городе Новая Ляля Свердловской области 18-летняя ученица вечерней школы снимала порно со своей дочерью.
Shot пишет, что молодая мать начала себя странно вести, когда ребёнку было всего 3 месяца. Она начала снимать с участием дочери лесбийское порно. Всего было отснято 16 роликов, которые девушка выложила в интернет.
 
В 15-летнем возрасте девушку уже судили за причинение лёгкого вреда здоровью. В 16 лет — за кражу. Сейчас возбуждено уголовное дело за изготовление порнографии с несовершеннолетним. Молодой матери грозит до 10 лет колонии.

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Медики экстренно госпитализировали Гарика Сукачёва
29 июля 2023, 11:39

Фото: iStock/maxim4e4ek

Концерт артиста в Карелии пройдёт без Сукачёва.
Медики экстренно госпитализировали 63-летнего Гарика Сукачёва. Его концерт, запланированный на сегодня, пройдёт без участия самого 63-летнего рокера, пишет Mash.

 Тем, кто купил билеты на его концерт, деньги обещают вернуть.

Ранее сообщалось, что операция по установке кардиостимулятора премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху прошла успешно. Об этом сообщает радиостанция Kan. В настоящее время состояние политика оценивается как хорошее, но точная дата выписки из больницы пока неизвестна.
 
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#госпитализация
#больница
#концерт
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В Дагестане в ДТП погиб сотрудник полиции
29 июля 2023, 11:35

Фото: iStock/z1b

В Махачкале сотрудник полиции погиб, перевернувшись на автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба МВД Дагестана.
Отмечается, что в субботу, 29 июля, на федеральной автодороге «Кавказ» 22-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением. Автомобиль съехал на обочину и перевернулся.

На месте происшествия сотрудник полиции погиб.

Напомним, ранее легковой автомобиль столкнулся с локомотивом электрички на железнодорожном переезде в Ставропольском крае, погибли два человека. Причиной смертельного ДТП стала невнимательность водителя легкового авто. В ведомстве пояснили, что водитель автомобиля Лада проехал на запрещающий сигнал светофора, допустив столкновение с локомотивом. Погиб водитель легковушки и его мать.

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В Красногорске 37 человек отравились на предприятии «Союзснаб»
29 июля 2023, 11:04

Фото: iStock/sudok1

В Подмосковье на территории предприятия «Союзснаб» в Красногорске, предположительно, случилось массовое отравление.
37 человек ощутили недомогание после приёма пищи, пишет Telegram-канале 112. Большинство отравившихся госпитализированы.
 
Роспотребнадзором проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. В данный момент официальная информация о происшествии на подмосковном предприятии не сообщается. Неизвестно, что стало причиной отравления 37 человек.

Ранее в Тамбове едой из суши-бара «Суши Даром» отравились 17 человек, среди которых также оказалось четыре ребенка. Дети сейчас госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

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#подмосковье
#красногорск
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В Омске охранник поджег бытовку с тремя людьми, чтобы им отомстить
29 июля 2023, 11:01

Фото: iStock/Kara Capaldo

Охранник стройки в Омске повздорил с двумя рабочими и их приятелем, после чего из-за желания мести он поджег бытовку, в которой они находились. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Отмечается, что охранник был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины вовремя заметили пожар и успели покинуть горящую подсобку. 

Сообщается, что злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело. Мужчину намерены отправить под арест.

Напомним, в коммуне Лангвайд в окрестностях немецкого города Аугсбурга мужчина ворвался в два многоквартирных дома и расстрелял троих человек, еще двое получили ранения. Cреди погибших — две женщины в возрасте 49 и 72 лет, а также 52-летний мужчина. По имеющейся информации, немецкой полиции удалось задержать подозреваемого. Мотивы стрелка, убившего минимум троих человек, остаются неясными.

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В Сочи мальчика смыло в море во время шторма
29 июля 2023, 10:53

Фото:istockphoto/andrej67

На одном из пляжей федеральной территории «Сириус» в Сочи мальчика сбила с ног волна и унесла в море.
Telegram-канал «ЧП Сочи» сообщает, что мальчик отдыхал на пляже ФТ «Сириус» во время шторма. Большая волна нахлынула на берег, сбила ребёнка с ног и начала уносить в море. Мальчик зацепился за буй и ждал помощи.

К нему бросились отдыхающие и спасатели. Благодаря слаженной работе мальчика достали из воды. На берегу уже ждали врачи, которые осмотрели ребёнка.

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#море
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