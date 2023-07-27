На нелегальном производстве в Подмосковье нашли тонну ценных осетровых рыб

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Правоохранители обнаружили в Московской области незаконное производство продукции из краснокнижных пород рыб. Нелегальный цех заметили в рабочем посёлке Ленинского городского округа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудники полиции изъяли из помещений тушки и фрагменты рыб семейства осетровых весом более тонны, упаковочный материал, этикетки, документацию, бухгалтерские записи и другие предметы. На предприятии также был обнаружен прибывший из Ставропольского края автомобиль с тайником для скрытой перевозки. Там находилось более 140 тушек рыб», – рассказала Волк.Контрафактное производство было пресечено. Образцы особо ценных и охраняемых водных биоресурсов переданы для исследования во Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.
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