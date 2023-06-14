На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области потушили пожар

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«На данный момент пожар полностью потушен», — приводятся в сообщении слова представителя пресс-службы станции.
Напомним, что о возгорании на Новочеркасской ГРЭС стало известно днём 14 июня. По предварительным данным, причиной происшествия стало возгорание газа во время технологических работ на станции. Пострадали три человека, их госпитализировали с ожогами разной степени. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
Ранее «Радио 1» сообщало, что школьника из Свердловской области подозревают в прохождении обучения в целях осуществления терроризма.