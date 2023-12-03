На Новорижском шоссе в ДТП попали 15 машин из-за снегопада

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Авария парализовала движение по Новорижскому шоссе в сторону Москвы.
Baza пишет, что ДТП попали 15 машин. Виной топу снегопад, который накрыл Москву. По оценкам синоптиков, за воскресенье и ночь понедельника выпадет треть месячной нормы осадков.
В районе Истры столкнулись несколько машин, а из-за плохой видимости остальные автомобили попали в ДТИ. В итоге 15 поврежденных автомобилей и перекрытое движение в сторону Москвы.
Ранее сообщалось, что Maybach российского рэпера Василия Вакуленко, известного поклонникам как Баста, попал в ДТП на выезде с питерской «Газпром Арены», где прошёл концерт артиста. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», в момент аварии Баста сидел на заднем сидении автомобиля.
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В районе Истры столкнулись несколько машин, а из-за плохой видимости остальные автомобили попали в ДТИ. В итоге 15 поврежденных автомобилей и перекрытое движение в сторону Москвы.
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Мария Фирсова