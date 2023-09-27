На острове Бали задержали голого россиянина

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На Бали полицейские задержала россиянина, который ходил по улицам голым.
Российский турист объяснил своё поведение лунатизмом, пишет портал Kompas.com.
27 сентября местные жители сообщили в полицию, что в общественных местах заметили голого мужчину, которым оказался 34-летний россиянин. Мужчина признался, что страдает лунатизмом и принимает лекарства.
Иммиграционные документы россиянина оказались в порядке, поэтому правоохранители ограничились предупреждением.
Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что джинсы в Северной Корее считаются признаком американизации. Также в КНДР нельзя одеваться и вести себя вызывающе, нельзя красить волосы, делать пирсинг. За просмотр сериалов или фильмов, которые создали в Южной Корее, можно попасть в тюрьму сроком от 5 до 15 лет.
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27 сентября местные жители сообщили в полицию, что в общественных местах заметили голого мужчину, которым оказался 34-летний россиянин. Мужчина признался, что страдает лунатизмом и принимает лекарства.
Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что джинсы в Северной Корее считаются признаком американизации. Также в КНДР нельзя одеваться и вести себя вызывающе, нельзя красить волосы, делать пирсинг. За просмотр сериалов или фильмов, которые создали в Южной Корее, можно попасть в тюрьму сроком от 5 до 15 лет.
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Мария Фирсова