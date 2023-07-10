На острове в Волгограде нашли тела двух братьев

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Два брата, которые рыбачили на острове Сарпинский в Волгограде, были найдены убитыми. Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
Отмечается, что возбуждено два уголовных дела по факту обнаружения трупов мужчин с признаками насильственной смерти.
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