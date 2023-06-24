На Первом канале вышел специальный выпуск по ситуации с Пригожиным

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В эфире Первого канала в специальном выпуске новостей рассказали о ситуации, связанной с заявлением главы ЧВК «Вагнер» Пригожина
В эфир Первого канала вышел специальный выпуск новостей о заявлении главы ЧВК «Вагнер», сделанном им накануне.
Евгений Пригожин сообщил о том, что военнослужащие ВС РФ нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». Соответствующую информацию опровергли в оборонном ведомстве страны.
Ранее «Радио 1» сообщало, ВСУ воспользовались провокацией Пригожина.
Евгений Пригожин сообщил о том, что военнослужащие ВС РФ нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». Соответствующую информацию опровергли в оборонном ведомстве страны.
Анастасия Крестьянова