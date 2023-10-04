На пешехода в Москве из-за сильного ветра упал светофор

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В Москве на пешехода упал светофор, который снесло сильным ветром. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Инцидент произошёл на Кировоградской улице на юге Москвы. Временный светофор обрушился из-за сильного ветра. В результате пострадал пешеход, с которым свяжутся сотрудники ЦОДД и предложат помощь.
Также в пресс-службе Центра отметили, что будет проведена проверка в отношении подрядчика, отвечающего за содержание светофоров.
В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины случившегося.
Ранее МЧС России предупреждало об усилении ветра до 20 м/с в столице с 13:00 до 20:00 4 октября.
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Также в пресс-службе Центра отметили, что будет проведена проверка в отношении подрядчика, отвечающего за содержание светофоров.
Ранее МЧС России предупреждало об усилении ветра до 20 м/с в столице с 13:00 до 20:00 4 октября.
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Анастасия Чинкова