На Пхукете утонул 22-летний россиянин

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«Сотрудники полиции и медики направились на место, где они обнаружили тело мужчины на дне плавательного бассейна глубиной в 1,8 метра на частной вилле. Погибший был опознан по паспорту как 22-летний гражданин России, родившийся в городе Чита», — говорится в публикации.
Технический сотрудник рассказал, что россиянин часто проводил время в бассейне, занимаясь йогой и фридайвингом.
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