На питерском автовокзале задержали вооруженную пенсионерку

Об этом сообщил китайский информационный портал «Пэнпай».Авиалайнер с пассажирами на борту упал на востоке Китая 1 октября. Информации о том, куда он летел, и сколько человек было на борту, пока не сообщается.Самолёт принадлежит авиаклубу «Аньхой цзиньин» («Золотой орел Аньхоя»). Данные о пострадавших уточняются. Началось расследование происшествия. Обстоятельства станут известны позднее.Ранее сообщалось, что самолет разбился при попытке сесть в аэропорту малийского города Гао. Борт потерпел крушение и разбился около аэропорта. После этого он загорелся.Также сообщалось, что в Пензенской области около деревни Князь-Умёт упал самолет. Он зацепился за линии электропередач. Пилот воздушного судна погиб. На земле пострадавших нет. ​