На питерском автовокзале задержали вооруженную пенсионерку

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На автовокзале в Санкт-Петербурге полицейские разоружили пожилую женщину.
По данным «Фонтанки», пенсионерка пришла на автовокзал на Обводном канале с дорожной сумкой, в которой лежал газовый пистолет «ИЖ 78-8» и 7 патронов. Оружие высветилось во время досмотра на интроскопе.
Сотрудники вокзала, увидев пистолет, воспользовались кнопкой тревожной сигнализации.
Выяснилось, что оружие не зарегистрировано, а женщина не состоит на учёте как владелица пистолета. Пенсионерку задержали и доставили в 5-й отдел полиции, где составили административный протокол.
Ранее сообщалось, что пьяного школьника сняли с электрички в Ленинградской области. Инцидент случился в электричке, которая следовала из Санкт-Петербурга в Будогощь. Компания из пяти детей находилась в одном из вагонов. Мальчику стало плохо. По прибытии в Кириши школьника без сознания госпитализировала скорая помощь. Остальные дети разбежались.
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Сотрудники вокзала, увидев пистолет, воспользовались кнопкой тревожной сигнализации.
Ранее сообщалось, что пьяного школьника сняли с электрички в Ленинградской области. Инцидент случился в электричке, которая следовала из Санкт-Петербурга в Будогощь. Компания из пяти детей находилась в одном из вагонов. Мальчику стало плохо. По прибытии в Кириши школьника без сознания госпитализировала скорая помощь. Остальные дети разбежались.
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Мария Фирсова