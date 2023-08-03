На пляж Малибу вынесло бочку с голым трупом внутри

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На пляже в Малибу в американском штате Калифорния, обнаружили бочку, внутри которой находился труп мужчины. Об этом пишет издание People.
К берегу пляжа прибило черную пластиковую бочку. Мужчина заинтересовался содержимым и заглянул внутрь. В таре находилось тело обнаженного чернокожего мужчины.
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Анастасия Крестьянова