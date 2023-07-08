На пляжах Анапы запрещено купаться из-за шторма

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«(В субботу) купание в море запрещено. В связи со штормом и сильным донным течением 8.07 заходить в воду очень опасно», - прокомментировал ситуацию представители городской мэрии.
Напомним, штормовое предупреждение действует на всей территории Краснодарского края. По прогнозам синоптиков, непогода продлится до 10 июля.
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